Samuli Mannisesta Vaasan yliopiston vuoden alumni: ”Haluaisin vaikuttaa siihen, että yliopiston ja yritysten välinen yhteistyö lisääntyisi edelleen

Vaasan yliopisto on nimennyt vuoden alumniksi kauppatieteiden maisteri Samuli Mannisen.

Manninen on Magic Add -yhtiön perustajaosakas.

Päätöksen mukaan Manninen on menestynyt yritystoiminnassaan ja ollut hyvin aktiivinen Vaasan yliopiston alumni. Hän on muun muassa järjestänyt vuosien varrella useita alumnitapaamisia pääkaupunkiseudulla ja lisännyt siten Vaasan yliopiston tunnettuutta.

Manninen kertoo, että idea vuosittaisista Vaasa Gettogether -tapaamisista syntyi viisi vuotta sitten opiskelukaverin valmistujaisissa.

– Opiskeluaikani oli hyvin aktiivista. Meillä oli hauska porukka Vaasan yliopistossa. Halusimme jatkaa yhteydenpitoa myös valmistumisen jälkeen, ja kuulin, että Vaasan yliopisto tukee alumnitapaamisten järjestämistä.

Mannisen mukaan vuosittain järjestetyt tapaamiset ovat olleet avoimia kaikille, niissä on ollut vaihtuva tulevaisuuteen liittyvä teema ja mielenkiintoisia puhujia. Tarkoituksena on ollut myös antaa hyviä vinkkejä alumneilta yliopistolle: esimerkiksi siitä, millaista osaamista tulevaisuuden työelämässä vaaditaan.

– Haluaisin vuoden alumnina vaikuttaa siihen, että yliopiston ja yritysten välinen yhteistyö lisääntyisi edelleen ja että opiskelijat pääsisivät yritysyhteistyöhön mukaan jo nykyistä aiemmin. Ymmärrys työelämän vaatimuksista ja osaamistarpeista toisi motivaatiota opiskeluun, Manninen sanoo.

Manninen opiskeli Vaasan yliopistossa markkinointia vuosina 2008–2013. Hänen pro gradunsa käsitteli yhteisbrändäämistä eli sitä, miten kaksi brändiä voi tehdä yhteistyötä. Manninen onkin urallaan keskittynyt markkinoinnin strategioihin ja kansainväliseen B-to-B-myyntiin.

Manninen perusti kumppaniensa kanssa vuonna 2015 pakkausten internetiin (internet of packaging) keskittyneen Magic Addin, jolla on toimipisteet Lontoossa, Helsingissä ja Turussa. Hän toimi yhtiön toimitusjohtajana huhtikuuhun 2017 asti. Nykyään hän on perustajaosakas ja vastaa yhtiön globaaleista kumppanuuksista. Yrityksen kumppaneita ovat pakkausvalmistajat ja kansainväliset kuluttajabrändit.

Vaasan yliopiston vuoden alumni valittiin nyt neljännen kerran.