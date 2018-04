Autoilija, nyt tarkkana! Vuoropysäköinti alkaa kahdessa kaupunginosassa Seinäjoella – sakko rapsahtaa maanantaista lähtien

SEINÄJOKI

Pysäköinninvalvonta aloittaa pysäköintivirhemaksujen antamisen vuoropysäköinnin alueilla Upan ja Marttilan kaupunginosissa Seinäjoella. Vuoropysäköinti alueilla on ollut voimassa maaliskuusta lähtien.

Vuoropysäköinti on käytössä Marttilassa Pellervonkadulla ja Marttilantiellä, Kalevankadun ja Kauppakadun välisellä osuudella. Upassa vuoropysäköinti on käytössä Kuulankadulla, Ilmarisenkadulla sekä Klemetinkadulla.

Kaupungin mukaan pysäköintivirhemaksujen antaminen aloitetaan viimeistään maanantaina 16. huhtikuuta.

Aiemmin väärin pysäköineille autoilijoille on jaettu vuoropysäköintialueella ainoastaan huomautuksia. Huomauksia on annettu yhteensä noin 150.

Vuoropysäköinti tarkoittaa kaupungin mukaan sitä, että pysäköinti on kielletty kuukauden parittomina tai parillisina päivinä sillä puolen katua, jolla pysäköintiä osoittava merkki sijaitsee.

Pysäköintikieltomerkissä on joko yksi tai kaksi valkoista tolppaa.

– Jos merkissä on yksi valkoinen tolppa, pysäköinti on kielletty parittomina päivinä. Jos merkissä on kaksi valkoista tolppaa, pysäköinti on kielletty parillisina päivinä, kaupunki tiedottaa.

Pysäköintikielto on voimassa tarkoitetusta päivästä aamukahdeksasta seuraavaan päivään aamukahdeksaan.

Marttilassa ja Upassa siirryttiin vuoropysäköintiin, koska ahtailla kaduilla parkkeeraus molemmin puolin tietä vaikeutti teiden auraamista ja kunnossapitoa sekä huoltoajoneuvojen liikkumista ja kääntymistä pihoihin.