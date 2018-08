Teuvan kirkon remontti paisuu, lattioista löytyi hometta

Alkujaan noin miljoona euroa maksavaksi arvioitu Teuvan kirkon remontti on paisumassa ennakoitua suuremmaksi. Syynä on se, että niin kirkkosalin kuin seurakuntasalin lattioista on löytynyt homekasvustoa, ja kaikki kirkkorakennuksen lattiat joudutaan uusimaan. Asia tuli ilmi tänä kesänä tehdyissä tutkimuksissa. Lue lisää