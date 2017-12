Saavatko teinit rellestää ulkona yömyöhään vai onko poliitikkojen aika puuttua tilanteeseen?

Tulisiko kuntien rajoittaa lasten ja nuorten yöllistä elämää ja asettaa kotiintuloaikoja vai onko tämä vanhempien tehtävä? Vaasalaisvaltuutetun mielestä yleinen rajoitus voisi olla paikallaan.

Vaasan valtuustossa esitettiin maanantaina aloite Youth in Iceland -ohjelman toteuttamisesta kaupungissa. Ohjelmaan sisältyvät muun muassa kotiintuloajat.

Youth in Iceland -ohjelmaa on toteutettu Islannissa nyt parikymmentä vuotta. Ohjelman aikana nuorison päihteiden käyttö on vähentynyt.

Kun vuonna 1998 noin 40 prosenttia 15–16-vuotiaista islantilaisnuorista oli ollut humalassa viimeisen kuukauden aikana, viime vuonna luku oli 5 prosenttia. Myös nuorten tupakointi vähentyi 23 prosentista 3 prosenttiin ja kannabiksen kokeilu 17 prosentista 7 prosenttiin.

Muutos saatiin aikaan muutamalla perusasialla.

Islantilaiset tarjosivat lapsille ja nuorille enemmän harrastusmahdollisuuksia. Esimerkiksi Reykjavikin kaupunki sponsoroi urheiluharrastuksia maksamalla seurojen jäsenmaksuja. Myös vanhempien piti sitoutua viettämään enemmän aikaa yhdessä perheen kesken.

Muutoksen apuna on ollut lainsäädäntö. Islannissa ei saa myydä tupakkaa alle 18-vuotiaille eikä alkoholia alle 20-vuotiaille. Tuotteiden mainontakin on kielletty.

Islantilaiset säätivät myös lakipykälän, jonka mukaan 13–16-vuotiaiden nuorten täytyy olla kotona viimeistään kello 22 illalla. Sääntö on edelleen voimassa.

Onko Islannin ohjelmassa ja vaasalaisvaltuutetun esityksessä ideaa, vai puututaanko nyt perheiden asioihin liikaa?

