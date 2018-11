Rockperry ReLoad on julkistanut ensimmäiset ensi kesän esiintyjänsä: Skid Row tähdittämään Vaasan festivaalia

Vaasassa 15. päivä kesäkuuta järjestettävä Rockperry ReLoad on julkistanut ensimmäiset ensi kesän esiintyjänsä.

Tapahtuman pääesiintyjäksi on vahvistunut maailman tunnetuimpiin hard rock – yhtyeisiin lukeutuva yhdysvaltalainen Skid Row.

Useista rockin ikivihreistä hiteistä kuten "18 And Life", "I Remember You" sekä "Youth Gone Wild" tunnettu vuonna 1986 perustettu New Jerseysta kotoisin oleva yhtye nousi nopeasti maailmanmaineeseen ja on myynyt urallaan tähän päivään mennessä jo yli 17 miljoonaa albumia ja soittanut yli 3000 keikkaa.

Bändin omannimisellä albumilla viisinkertaista platinaa myynyt Skid Row nousee Rockperry ReLoadin lavalle kokoonpanossa, johon kuuluvat alkuperäisjäsenet basisti Rachel Bolan sekä kitaristit Snake Sabo ja Scotti Hill, rumpali Rob Hammersmith sekä aikaisemmin brittiläisessä DragonForce -metalliyhtyeessä vaikuttanut vokalisti ZP Theart.

Toinen vahvistuneista esiintyjistä on Ruotsin suosituimpiin rock-bändeihin lukeutuva Hardcore Superstar. Vuonna 1997 perustettu sleaze rockia soittava Göteborgilaislähtöinen yhtye tunnetaan loistavana live-esiintyjänä, joka antaa keikoilla aina kaikkensa.

Syyskuussa julkaistulle uudelle levylleen "You Can’t Kill My Rock ’N Roll" bändi on onnistunut vangitsemaan keikkojen räjähtävän energian ja levy onkin saanut ylistäviä arvosteluita medioiden keskuudessa.

Tapahtumaan on luvassa vielä neljä kansainvälistä sekä kotimaista yhtyettä, jotka julkistetaan tammikuun lopulla 2019.