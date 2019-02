Risto Ojanperä kokoomuksen ehdokkaaksi

Pohjanmaan Kokoomus on asettanut seinäjokelaisen pesäpallovaikuttaja Risto Ojanperän eduskuntavaaliehdokkaakseen Vaasan vaalipiirissä.

54-vuotiaalla Ojanperällä on mittava tausta suomalaisen pesäpalloilun parissa ja hänet tunnettaan laajalti yli lajirajojen. Ojaperä on toiminut muun muassa Suomen pesäpalloliiton valmennus- ja koulutuspäällikkönä ja on valmentanut lukuisia huipputason mies- ja naisjoukkueita.

Hän johti Vimpelin Vedon suomenmestariksi vuonna 2010 ja siirtyi viime kesänä kasvattajaseuransa Alajärven Ankkureiden pelinjohtajaksi kesken kauden. Viimeiset kuusi vuotta Ojanperä on toiminut myyntiedustajana Skaala IFN Oy:llä.