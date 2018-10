Reissussa-videosarjan 3. osassa etsitään kuumeisesti haukea Raippaluodon vesistä – lopulta löytyy paikka, jossa luottoviehe saa kyytiä

RAIPPALUOTO

Ehtivätkö kuumat vinkit ahventen ja haukien saamiseksi jäähtyä, kun reissuun lähtö siirtyy viikolla? Osummeko vielä kalojen syöntiin?

Merellä kalastaminen on vierasta touhua sisämaan kasvatille. Tiedossa on, että ahvenia on siltojen virtapaikoissa heinäkuussa ja vielä elokuussakin, mutta elokuun edetessä ne voivat häipyä muille vesille, ainakin välillä. Vaihtoehto siltojen pielille on kuulemma mökkipaikkamme edessä oleva karikko.

Puikulahaukea löytyisi ainakin rantakaislikoista, mutta isompien eteen on ehkä tehtävä töitä.

Vähäisen kokemuksen perusteella tiedän, että hauella on säännöllisemmät syöntiajat merellä kuin järvillä, en tiedä miksi? Kahisevat kaislikot haiskahtavat hauilta ensi silmäyksellä. Tunnin heittelyn jälkeen alkaa vaivata epäusko – missä hauet ovat?

Vaihdan siiman päähän popperin, eli pintakalvossa pompotettavan vieheen. Kolmas heitto ja hauki iskee – ohi! Onhan niitä paikalla.