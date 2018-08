Raskasta joulua -konsertti tänä vuonna Botnia-hallissa: Viime vuonna Vaasan jäähallissa pidetyssä konsertissa sattui vakava onnettomuus

Jo neljättätoista kertaa järjestettävä Raskasta joulua -kiertue käynnistyy tänä vuonna Lahdesta 16. päivä marraskuuta. Kiertue saapuu Botnia-halliin perjantaina 23. marraskuuta.

Konsertissa raskaalla kädellä sovitettuja joululauluja tulkitsevat kansainvälisesti menestynyt goottisen ja sinfonisen metallin pioneeri Tarja Turunen, The Voice of Finland –voitollaan tunnetuksi noussut Antti Railio, The Voice of Finlandista ja UMK:sta tuttu suomalainen rock-laulaja Kimmo Blom ja Charon-yhtyeen solistina tunnetuksi tullut monipuolinen metallimies JP Leppäluoto.

Raskasta joulu -konsertti pidettiin viime vuonna Vaasan jäähallissa 17. joulukuuta. Konsertti keskeytyi, kun ilmanvaihtokanavan osat putosivat yleisön päälle. Noin 20 ihmistä sai onnettomuudessa vammoja.

Raskasta Joulua –kiertue käsittää tänä vuonna liki kolmekymmentä konserttia.

Viime vuonna kiertue sisälsi kaksikymmentäviisi konserttia, joista suurin osa oli loppuunmyytyjä. Lippuja kiertueelle myytiin yhteensä liki 70 000 kappaletta.

Konsepti sai alkunsa kitaristi Erkka Korhosen ideasta ja ensimmäiset Raskasta Joulua -keikat soitettiin vuonna 2004.