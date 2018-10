Puukotus Vamiassa Vaasassa: Miesopiskelija puukotti naisopiskelijaa kesken päivän

Vaasassa Sepänkyläntiellä sijaitsevassa Vamian Sampo Campuksessa tapahtui tiistaina kello 11.30 puukotus, jossa opiskelijana oleva mies puukotti opiskelijana olevaa naista koulun tiloissa.

Poliisi otti epäillyn tekijän kiinni välittömästi tapahtuman jälkeen. Poliisi tutkii asiaa murhan yrityksenä.

Tavoitimme Vamian rehtorin Åsa Stenbackan . Hän vahvisti puhelimitse, että Vamian Sepänkyläntien Sampo kampuksella on tapahtunut puukotus.

– Ulkomaalaistaustainen henkilö on puukottanut toista ulkomaalaistaustaista henkilöä ja poliisi on saanut tekijän kiinni. Uhri on viety ambulanssilla sairaalaan ja uhrin tilasta ei ole vielä tarkempaa tietoa, Stenbacka kertoi.

Stenbackan mukaan puukotus tapahtui turvallisuusalan opiskelijoiden tiloissa käytävällä. Sama käytävä johtaa koulun ruokalaan.

Toimitus seuraa tilannetta.

EDIT: 2.10.2018 kello 12.27: Päivitetty tilannetta ja korjattu otsikkoa. Kyseessä ei ole ammattikorkeakoulu, vaan ammattioppilaitos.