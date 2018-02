Puhemies Paula Risikko vierailee 112-päivässä Vaasassa

Eduskunnan puhemies Paula Risikko vierailee sunnuntaina Vaasan 112-päivässä.

Tapahtumassa on paikalla turvallisuusviranomaisia ja vapaaehtoisia.

– 112-päivässä annetaan tietoa sekä kodin turvallisuudesta että liikenneturvallisuudesta, järjestäjät kertovat.

Tapahtuma järjestetään Kasarmintorilla kello 11-15. Risikko on ennakkotietojen mukaan paikalla kello 12.30.

– Tapahtumassa on poniratsastusta kello 12-13, kelkka-ajeluakin on tarjolla ja Manu-maskotti on lasten halailtavana. Sotilaskoti on tapahtuman aikana avoinna, järjestäjät mainitsevat.