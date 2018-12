Puhemies Paula Risikko kantaa kotimaista iltapukua Linnan juhlissa – kunnioittaa puvullaan Osta työtä Suomeen -päivää

Laulaja Jennie Storbacka tuo Linnan juhlissa esiintyvään bändiin pohjalaista karismaa! Pedersörestä kotoisin oleva näyttelijä-laulaja tunnetaan muun muassa Voice of Finland -laulukilpailusta

Jennie Storbacka kuulostaa kiireiseltä, mutta äänestä kuultaa myös innokkuus ja kiitollisuus. Töitä näyttelijä-laulajalla on riittänyt enemmän kuin paljon. On Myskyluodon Maija -musikaali Vaasassa ja Voice of Finlandin kuvaukset Helsingissä. Hän on ohjelmassa äänivalmentajana. Juuri Voice of Finlandin kilpailijana vuoden 2015 kaudelta hänet ehkä parhaiten tunnetaan. Storbacka on asunut jo viisitoista vuotta Helsingissä, Vaasassa esiintymisten ajan hän yöpyy hotelissa. Lue lisää