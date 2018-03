Provinssi julkaisi 40 artistin kattauksen - luvassa liuta kotimaisia tähtiä

Provinssirock julkistaa täydentäneensä ohjelmistoaan 40 yhtyeellä ja artistilla. Luvassa ei ole uusia suuria kansainvälisiä nimiä, mutta lava täyttyy kotimaisista tähdistä.

Esiintyjiksi ovat tulossa muun muassa rap-suosikki JVG, Maija Vilkkumaa, Olavi Uusivirta, Sonata Arctica, Pariisin Kevät, Scandinavian Music Group, Von Hertzen Brothers, Ensiferum, Blind Channel, Santa Cruz, Stig Dogg, Reino Nordin, Erja Lyytinen, Yari, Tuomari Nurmio, Litku Klemetti, Kynnet, Circle, Joose Keskitalo, Jess and the Ancient Ones, K-X-P´, Töölön ketterä, Mara Balls ja Have You Ever Seen the Jane Fonda Aerobic VHS.

Uusia tulokkaita ja lauteille palaajia

Esiintyjien joukossa on paljon uusia tai uudehkoja nimiä. Provinssi-yleisön edessä ensi kertaa esiintyvät esimerkiksi elektropop-bändi Ruusut, Vilma Alina, Juulia ja Aleksanteri Hakaniemi, joka pomppasi Suomen virallisen albumilistan kärkeen esikoislevyllään “Nuorena jaksaa".

Uuden sukupolven suomirock-soundia edustavat Karina ja Pimeys, ja artistitulokas M eli Minja Koski.

Festivaalin nuorimpien artistien joukkoon kuuluu Rähinä Recordsin tallin artisti, 22-vuotias laulaja Nelli Matula. Tiiviisti keikkailevalla Matulalla on radio- ja spotify-hittejä.

Festivaalin tuoreimpia tulokkaita ovat myös oululaislähtöinen Blind Channel ja Rolling Stone -lehden viime vuoden heinäkuussa hehkuttama helsinkiläinen hardrock-ryhmä Santa Cruz. Lehti listasi bändin niihin, joihin kannattaisi tutustua ja suositteli sen kuuntelemista etenkin Guns N’ Roses -faneille.

Yllätyspalaajana Provinssi promoaa kotimaisen R’n’B:n "valtiasta", uutta musiikkia juuri julkaissutta Stig Doggia eli Pasi Siitosta. Paremmin Stig-artistinimellä tunnettu Siitonen pompahti kaikkien tietoisuuteen radiosoittohitillään Roy Orbison (2014).

Toinen palaaja on yksi maan menestyneimmistä rap-nimistä, Pikku G.

Aiemmin Provinssi on kertonut, että festivaalille ovat tulossa The Offspring, Volbeat, Prophets of Rage, Lauri Tähkä, Jenni Vartiainen ja Antti Tuisku.

The Offspringin, Green Dayn ja 1990-luvun punkpoppareiden hittejä Provinssissa heittää tamperelainen High School Dropouts.

Kolme päivää torstaista lauantaihin 28.-30. kesäkuuta järjestettävän festivaalin esiintyjälistaa täydennetään kevään mittaan.

JOHANNA JURKKA