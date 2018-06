Polkupyörävarkaudet huomattavassa laskussa Vaasassa

Hevos- ja heinäallerginen kilparatsastaja lähti Seinäjoelta Saksaan – kuukauden visiitti venähti kahdeksanvuotiseksi, ja kotiin palasi menestyjä

Kuume on korkea, iho ja silmät kutisevat, korvatulehdus vaivaa, ja kurkussa on tuskallinen kipu. Esteratsastamisessa on haasteensa, jos ratsuttajalla on sekä hevos- että heinäallergia. Lue lisää