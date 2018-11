Politiikan toimittajat arvioivat vaikutusvallattomaksi ja yksinäiseksi – Tolppanen sivaltaa takaisin: "Tartuin vakuutuslääkärilausuntoihin, ulosottoihin ja lasten raiskauksiin. Mutta mistä tilalleni saadaan seurapiiriedustaja?"

En ole yksinäinen, kiistää vaasalainen kansanedustaja Maria Tolppanen (sd.) helsinkiläisten politiikan toimittajien kritiikin hänestä.

Lehtemme julkaisi lauantaina 3. marraskuuta jutun, jossa kolme valtakunnan politiikan toimittajaa arvioi vaasalaisia ja seinäjokelaisia kansanedustajia.

He arvioivat Tolppasta loikkauksen vuoksi poliittisesti yksinäiseksi ja vaikutusvallattomaksi.

Tolppanen vastasi jutussamme, että hänellä on hyvät välit vaikutusvaltaisiin sosiaalidemokraatteihin ja hänelle on annettu paikkoja vaikutusvaltaisissa valiokunnissa.

Hän kirjoitti tiistaina tiedotteessaan, että on loikkari, koska ei hyväksynyt perussuomalaisten rasismia ja valehtelua äänestäjille.

– Olin perussuomalaisissa, koska uskoin, että puolue on pienen ihmisen asialla. Erehdyin. Näin parhaaksi palata takaisin sosiaalidemokraatteihin, koska sosialisti olen aina ollut ja sosialismin aate on minulle pyhä, hän kirjoitti tiedotteessaan.

Yksi politiikan toimittajista sanoi, että Tolppanen on profiloitunut ei-niin-loppuun-saakka-ajateltujen-lausuntojen-antajana.

Sillä viitataan kaupunkilehti Vaasan Ikkunan haastatteluun vuonna 2015.

Lehden vaalitentissä pyydettiin ehdokkaita jatkamaan lausetta "kiljuisin riemusta keskellä Vaasan toria, jos...". Tolppanen jatkoi lausetta "... siellä olisi vähemmän mamuja. Ja enemmän ihmisiä nauttimassa lounastaan työpaikan ruokatunnilla".

– Minkäs sille tekee, jos joku pahoittaa mielensä siitä, että minä toivon maahanmuuttajille töitä, jotta he voisivat syödä ruokatunnillaan eväitä Vaasan torilla mieluummin, kuin istuskella toimettomana Vapaudenpatsaalla, Tolppanen kommentoi asiaa tiedotteessaan.

"En ole yksinäinen"

Tolppanen kiistää väitteen poliittisesta yksinäisyydestä.

– Väite, että olen yksinäinen, on väärä. Sen sijaan väite, ettei minulla ole vaikutusvaltaa nykyisessä eikä entisessä puolueessa saattaa pitää paikkansa. Minulla taitaa olla enemmän tekoja kuin valtaa, hän kirjoittaa tiedotteessaan.

Hän muistuttaa saaneensa aikaan sen, että vakuutuslääkäri ei enää jää kasvottomaksi, vaan hänen on allekirjoitettava antamansa lausunto ja kirjoitettava lausunto selkeästi niin, että asiakas ymmärtää sen.

– Sain myös aikaiseksi sen, että kymmenien kilometrien päästä päiväkirurgiseen toimenpiteeseen tulevan matkat on korvattava, vaikka lääkäri ei ennättäisikään sovittuna päivänä operaatiota tekemään ja potilaan olisi tultava toisena päivänä uudestaan. Aikaisemmin "turha" käynti jäi potilaan kontolle, hän kirjoittaa.

Tolppanen nostaa esille myös työn ulosotossa olevien ihmisten tilanteen parantamiseksi, sillä ulosottokaarta ollaan uudistamassa.

– Nyt pohditaan, miten lapseen kohdistuvan seksuaalisen teon tai raiskauksen suunnittelu voidaan tiukemmin kriminalisoida. Tämäkin ajatus on lähtöisin minulta. Etenemässä on myös se, että luottotiedottomallekin on annettava kotivakuutus.

Tolppanen pahoittelee, ettei pystynyt vaikuttamaan tarpeeksi Vaasan keskussairaalan laajaan päivystykseen.

Lisäksi hän muistuttaa istuvansa Ylen hallintoneuvostossa, kiertävänsä Eurooppaa Itämerikomiten asioissa, olevansa kahdessa eduskunnan valiokunnassa ja varapuheenjohtaja puolueen valtakunnallisessa mediaryhmässä.

– Nyt on aika miettiä, mistä tilalleni saadaan vaikutusvaltainen seurapiireissä viihtyvä edustaja, jonka Hesan politiikan toimittajatkin noteeraavat. Minä en ole enää käytettävissä ensi vuoden vaaleissa, Tolppanen sivaltaa tiedotteessaan.