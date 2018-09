Poliisin tehovalvonnassa silmäillään käytöstä suojatiellä: Valvontaa keskitetään koulujen läheisyyteen

Poliisi valvoo ensi viikolla 10. - 14. syyskuuta erityisesti suojatieturvallisuutta ja suojatiesääntöjen noudattamista varsinkin koulujen läheisyydessä.

Valvontaviikko osuu samaan aikaan valtakunnallisen koulujen liikenneturvallisuusviikon kanssa.

Viime vuosien aikana taajamissa on tapahtunut lähes kaksi kolmesta jalankulkijan kuolemantapauksesta ja huomattava osa loukkaantumiseen johtaneista jalankulkijan onnettomuuksista.

Uhreista lähes kolmannes on menehtynyt suojatiellä. Lisäksi jalankulkijoiden loukkaantumisista puolet on tapahtunut suojatiellä ja näistä reilu neljännes on tapahtunut lapsille tai nuorille ja lähes kolmannes iäkkäille.

– Suojatieonnettomuudet ovat yleensä monen tekijän summa. Autoilijoiden tekemät tarkkaamattomuus- tai ajotapavirheet kasvattavat riskiä suojatiellä tapahtuvaan onnettomuuteen. Mutta suurin yksittäinen syy on tavallisesti siinä, ettei ajoneuvon kuljettaja ymmärrä suojatien todellista merkitystä ja omaa velvollisuuttaan lähestyessään suojatietä, poliisitarkastaja Heikki Kallio Poliisihallituksesta arvioi.

Poliisi valvoo koulujen lähellä

Poliisi keskittyy valvontajaksonsa aikana varsinkin koulujen läheisyydessä oleviin valo-ohjaamattomiin suojateihin, koska vakavimmat suojatieonnettomuudet ovat tapahtuneet paikoissa, jossa ei ole valo-ohjausta.

Kallion mukaan onnettomuuksien ajankohdat ovat painottuneet aamu- tai iltapäiväruuhkiin.

– Valvonnassa tarkkaillaan suojatiesääntöjen ja liikennevalojen noudattamisen lisäksi kaikenlaista toimintaa, joka vaikuttaa ajoneuvon kuljettajan havainnointiin esimerkiksi kännyköiden käyttöä, hän sanoo.