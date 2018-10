Poliisi etsii edelleen Laihialla kadonnutta Jorma Hietasta – 70-vuotias mies on ollut kateissa jo viikkoja

Poliisi pyytää edelleen silminnäkijähavaintoja Laihialla kadonneesta Jorma Veikko Hietasesta.

Viimeisin havainto Hietasesta tehtiin hänen asunnollaan Rauhalanteillä kolme viikkoa sitten, 22. syyskuuta puolen päivän aikaan.

Poliisi julkisti katoamisilmoituksen Hietasesta perjantaina iltapäivällä. Pohjanmaan poliisilaitoksen tilannekeskuksen yleisjohtaja Vesa Ojanperä kertoo, ettei poliisi ole toistaiseksi saanut yhteydenottoja tapaukseen liittyen.

Hietanen on 70-vuotias, hoikka ja noin 170 senttimetriä pitkä. Hänellä on harmaa pitkähkö tukka sekä harmaa kokoparta. Kadonneella on todennäköisesti tummat vaatteet päällään.

Poliisi pyytää vihjetietoja Hietasen liikkumisista 22.9. jälkeen. Hän on todennäköisesti liikkunut vain Laihian kunnan alueella.

Vihjeet voi lähettää sähköpostiin vihjeet.pohjanmaa(a)poliisi.fi.