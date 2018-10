Poliisi aloittaa maanantaina aamulla tehovalvonnan: tällä kertaa haukankatse suuntautuu raskaaseen liikenteeseen

Seinäjokelaisen Elsa Hännisen elämä on ollut jo kokonaisen vuosisadan mittainen – hänen elämänohjeensa nuoremmilleen on yksinkertainen: ”Olkaa kunnolla”

Sata vuotta on kunnioitettava ikä. Siihen ei moni ihminen yllä. Seinäjokelainen Elsa Hänninen (o.s. Keisanen) on yksi harvoista eteläpohjalaisista, joka on saanut elää kokonaisen vuosisadan. Hän täyttää 100 vuotta sunnuntaina. Lue lisää