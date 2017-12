Pohjanmaan suurin sairaalahanke alkaa: Vaasan keskussairaalan alueelle rakennetaan uusi H-talo

Vaasan sairaanhoitopiirissä on tänään allekirjoitettu historiallinen sopimus.

– Pohjanmaan suurin ja ensimmäinen laatuaan oleva rakennushanke tulee olemaan konkreettinen muutos sosiaali- ja terveydenhuollon palveluille, sairaanhoitopiiri tiedottaa.

Vaasan keskussairaalan tavoite on, että asiakkaan kokema laatu on Suomen parasta. Kun asiakas saa eri palveluita saman katon alta, moderneissa tiloissa, varmistetaan laadukkaille palveluille huippuedellytykset.

– Tätä tavoitetta lähdetään toteuttamaan tänään perjantaina keskussairaalalla allekirjoitettavalla sopimuksella yhdessä tarkasti valittujen kumppaneiden kanssa, sairaanhoitopiiristä todetaan.

Sairaanhoitopiirin valtuusto on hyväksynyt 28.11.2016 H-uudisrakennushankkeen, jonka kokonaisarvo on 130 miljoonaa euroa. Tuleva rakennus saa kirjaimen H, koska Hietalahden sairaala-alueelta purettavista rakennuksista yksi on tällä hetkellä H-rakennus.

– H kuvastaa myös hyvinvointia (ruotsiksi hälsa).

Uudisrakennus tukee maakuntauudistuksen tavoitteita ja on konkreettinen osa Vaasan keskussairaalan VKS 2025 -strategiaa.

– Uuteen rakennukseen keskitetään erikoissairaanhoidon sekä Vaasan osalta perusterveyden- ja sosiaalihuollon palvelut että myös yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoita.

Saman katon alle muuttavat myös psykiatrian toiminnot Huutoniemeltä. Digitalisaation ja etäyhteyksien avulla palvelut tuodaan tasapuolisesti asiakkaiden lähelle asuinkunnasta riippumatta.

– Uudisrakennus suunnitellaan muuntojoustavaksi ja monikäyttöiseksi. Niin asiakkaille kuin henkilökunnalle rakennetaan terveet ja turvalliset tilat. Hanke tukee myös VKS:n kustannussäästötavoitteita.

Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä toimii rakennuttajana ja kaikilla allianssin muodostavilla osapuolilla on yhteiset tavoitteet.