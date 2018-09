Pohjanmaan Kokoomus esittää Jukka Joensuuta puoluevaltuuston varapuheenjohtajaksi

Pohjanmaan Kokoomus esittää alajärveläistä Jukka Joensuuta puoluevaltuuston varapuheenjohtajaksi.

Päivätyössään hän vastaa Ruukki Construction Oy:n talonrakennuksen korjausrakentamisesta ja on koulutukseltaan konetekniikan AMK-insinööri sekä agrologi. Joensuu on naimisissa ja hänellä on kaksi lasta.

Joensuulla on usean vuoden kokemus Pohjanmaan Kokoomuksen piirihallitustyöskentelystä ja kuntademokratiasta valtuutettuna ja kaupunginhallituksen jäsenenä. Politiikka, aatteellinen keskustelu ja erityisesti järjestötyö ovat lähellä Joensuun sydäntä. Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen jäsenenä hän vaikuttaa nyt toista kautta.

Puoluevaltuuston varapuheenjohtajista päätetään puoluevaltuuston järjestäytymiskokouksessa Helsingissä, 15–16.9. Puheenjohtajistoon kuuluvat puheenjohtaja ja lisäksi kaksi varapuheenjohtajaa.