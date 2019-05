Pohjanmaalle kaksi voittoa Uskalla yrittää -finaalista – Myös tasavallan presidentti kävi tutustumassa kahvin ainutlaatuiseen kestotilauspalveluun

Pohjanmaalle tuli kaksi voittoa Uskalla yrittää -finaalista.

Voitot tulivat Paras Messupiste- ja Paras yksinyrittäjä -kilpailuissa.

Molemmat palkinnot voitti Zacharias Åstrandin Kahvipöllö NY Pietarsaaren ruotsinkielisestä lukiosta.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kävi tutustumassa Kahvipöllön pisteellä finaalin messuilla Kampin messukeskuksessa 8. toukokuuta.

Kilpailussa oli mukana nuoria Pietarsaaresta, Vöyriltä, Mustasaaresta, Vaasasta, Petolahdesta ja Kristiinankaupingista Uskalla Yrittää -finaalissa Helsingissä 8.—9. toukokuuta. Jokavuotisen kisan järjestää Nuori Yrittäjyys ry (NY).

Pietarsaaresta kisassa oli mukana Kahvipöllö NY, ainutlaatuinen kahvin kestotilauspalvelu. Vöyriltä oli mukana Advertising NY, jossa oli neljä yhdeksäsluokkalaista poikaa, jotka myyvät mainosvideoita yrityksille. Mustasaaren joukkue oli Sugar Scrub NY, joka valmistaa kosteuttavaa kuorintavoidetta. Vaasasta mukana oli Maki Films NY, joka tuottaa videopalveluita niin yrityksille kuin yksityisille henkilöille. Petolahdesta kisassa oli mukana Easy Travel NY, joka myy matkustajan hygieniatuotteita ja Kristiinankaupungista kisasi Think More Green NY, joka myy itse tehtyjä sytytyskäpyjä.

Finaalissa on mukana 230 nuorta, ja nuorten perustamia yrityksiä on 80. He ovat pyörittäneet tämän lukuvuoden ajan oikealla rahalla toimivia Nuori Yrittäjyys (NY) -yrityksiään peruskoulussa ja toisella asteella Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa sekä korkea-asteella NY Start Up -ohjelmissa osana opintojaan.