Pohjalaismaakunnissa on raportoitu vähäisesti sinilevähavaintoja – Ähtärinjärven pohjoisosassa levää on paikoin runsaasti

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle on ilmoitettu vähäisesti sinilevähavaintoja kuluneella viikolla.

Leväkukintoja on havaittu useammassa paikassa Ähtärinjärvellä, mutta pohjalaismaakuntien muilla vakioleväseurantapaikoilla ei ole havaittu sinilevää.

Ähtärinjärven pohjoisosassa levää on paikoin runsaasti.

Tiistaina sinilevähavaintoja tehtiin useammassa paikassa Evijärven Kerttuanjärvellä. Muualta ei kansalaisilta ole tullut sinilevähavaintoja tämän viikon aikana.

Sinileväkukintoja voi edelleen esiintyä elokuussa ja levätilanne saattaa muuttua nopeasti riippuen sääolosuhteista.

Lämmin, aurinkoinen ja tyyni ilma on sinilevälle suotuisa. Sinilevien esiintyminen on usein paikallista ja sinileväkukintoja voi esiintyä myös muilla kuin tässä mainituilla alueilla.

Leväseurannan havainnot kertovat ainoastaan kyseisen ajankohdan levätilanteesta havaintopaikalla.

Osa sinilevistä tuottaa maksalle tai hermostolle myrkyllisiä yhdisteitä ja siksi on syytä olla varovainen, jos vedessä esiintyy runsaasti sinilevää. Varsinkin pienet lapset ja lemmikkieläimet on syytä pitää poissa rannasta ja vedestä, kun sinilevää on havaittavissa. Sinilevää sisältävää vettä ei pidä käyttää myöskään pesu- tai löylyvetenä eikä hyötykasvien kasteluvetenä.

Pintaveden lämpötila on viime viikkojen aikana laskenut ja Hinjärvessä ja Ähtävänjoen alaosalla lämpötila on nyt seitsemän astetta alhaisempi verrattuna kahden viikon takaisiin lukemiin. Hinjärvessä pintaveden lämpötila on 15,7 astetta. Ähtävänjokisuulla pintaveden lämpötila on 18 astetta. Lappajärvessä pintaveden lämpötila on 18,4 astetta.