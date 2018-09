Pirkanmaan maakuntajohtaja älähti: Vaatii Kolmostien nostoa runkoverkkoon Vaasaan saakka – "Meidän yrityksillemme suora reitti Vaasan satamaan on erittäin tärkeä"

Kauhavan kentälle kaavaillaan Suviseuroja vuodelle 2026

Vanhoillislestadiolaisten perinteinen kesätapahtuma, Suviseurat, on suunniteltu pidettäväksi Kauhavalla kesällä 2026. Seurapaikka on entisen lentosotakoulun alue, josta seuraorganisaatio vuokraa 374 hehtaaria. Alueesta 55 hehtaaria on päällystetty asfaltilla. Massiivinen tapahtuma voi tuoda paikkakunnalle lähemmäs sata tuhatta seurakävijää. Lue lisää