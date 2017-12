Pilke päiväkodit Oy on ostanut vaasalaisen päiväkoti Kolibrilaakson

Pilke päiväkodit Oy laajentaa toimintaansa Pohjanmaalla ostamalla vaasalaisen päiväkoti Kolibrilaakson. Pilke päiväkodit Oy rakennuttaa myös uuden päiväkodin Vaasaan elokuussa 2018.

Yrityskauppa vahvistettiin 14. joulukuuta.

Kolibrilaakso on ruotsinkielinen 21-paikkainen kerrostalon alakerrassa toimiva päiväkoti, joka sijaitsee osoitteessa Hyttystie 9. Kodinomaisen Kolibrilaakson on perustanut kaksi lastentarhanopettajaa Karppinen ja Ljungars vuonna 1997 ja he jatkavat Pilke päiväkotien työntekijöinä. Päiväkodin arki ja toiminnat jatkuvat ennallaan.

– Tuntuu mukavalta, kun saamme liittyä osaksi "Pilke-perhettä". Uuteen vuoteen ja tulevaisuuteen katsomme iloisin ja luottavaisin mielin, kommentoivat päiväkodin entiset omistajat Nina Karppinen ja Annica Ljungars.

– Olen iloinen saadessamme mahdollisuuden yhdessä Kolibrilaakson perustajien kanssa jatkaa päiväkodin monipuolista ja kodinomaista varhaiskasvatustoimintaa. Lisäksi Pilkkeen ruotsin kielen osaaminen vahvistuu Kolibrilaakson myötä, kommentoi Pilke päiväkotien toimitusjohtaja Minna Martikainen.

Pilke päiväkodit Oy on kotimainen varhaiskasvatuspalveluja tarjoava yritys, jolla on 77 päiväkotia ympäri Suomen. Ensi syksynä Pilkkeellä on kaksi päiväkotia Vaasassa, kun uusi englanninkielipainotteinen päiväkoti valmistuu uudisrakennukseen Ratsutielle elokuussa 2018.

Varhaiskasvatustoiminnan lisäksi Pilke järjestää perusopetuksen iltapäivätoimintaa 22 koululla ja muuta kerhotoimintaa. Pilke päiväkodeissa leikkii ja kasvaa noin 4000 lasta ja yritys työllistää noin 850 varhaiskasvatuksen ammattilaista.