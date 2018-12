Petra Olli upeana matkalla Linnan juhliin – yksityiselämästään vaitonainen maailmanmestari esittelee Instagramissa avecinsa

Tuore painin maailmanmestari Petra Olli on takuuvarmasti yksi Linnan juhlien seuratuimpia kaunottaria. Vain noin reilu tunti ennen perinteisen kättelyseremonian alkamista Olli latasi Instagramiin kuvan, jossa esittelee sekä pukunsa – että salaperäisen avecinsa.

Lappajärveläinen urheilija on pukeutunut hillittyyn yksiolkaimiseen iltapukuun, jossa on korkea halkio. Pään sivulla keikkuu rennon näköisesti muhkea nuttura. Asusteiksi Olli on valinnut hopeiset kimaltelevat kengät ja iltalaukun.

Kuvassa Olli poseeraa seuralaisensa kanssa.

