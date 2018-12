Pelastuslaitos rajaa uuden vuoden ilotulitteiden käyttöä Seinäjoella – Tällä alueella raketit ovat kiellettyjä

Miksi tunnemme toisiin muita enemmän vetoa? Rakkaustutkija selvitti myös, miten rakkaus syvenee: "Se ei välttämättä ole kivuliasta, mutta usein epämukavaa"

Miksi jokin niin ihana, kuten rakkaus, on joskus niin hirveän vaikeaa? Sosiologi, kirjoittaja ja kouluttaja Keiju Vihreäsalo päätti selvittää, mitä rakkaus on. Tuloksena on kirja Jotta voisin rakastaa – rakkauden anatomia (Otava). Lue lisää