Pandakuljetus saapuu Ähtäriin ensi torstaina illansuussa – luvassa pandakarnevaali

Ähtärissä valmistaudutaan pandojen saapumiseen. Kuntalaiset toivottavat Lumin ja Pyryn tervetulleiksi viettämällä pandakarnevaalia torstai-iltana 18. tammikuuta.

Pandasaattue tulee ajamaan keskustan läpi ja kulkuetta odottaessa torialueella on järjestettyä ohjelmaa ja tarjoilua.

Pandojen saapuminen pitkien järjestelyjen jälkeen on koko Ähtärin ilon aihe ja juhlan arvoinen tapahtuma, kerrotaan tiedotteessa.

Pandoja ei silti vielä pääse näkemään, ja pandakuljetus ajaakin keskustan läpi pysähtymättä suoraan eläinpuistoon, jossa pandoilla alkaa kuukauden kestävä karanteeniaika.

Ähtärin talvi on näyttänyt jo parhaat puolensa: pandojen rakastamaa lunta on satanut runsaasti, joten helmikuussa on odotettavissa lumileikkejä.

Helsingissä järjestettävien vastaanottoseremonioiden jälkeen pandasaattue aloittaa matkansa kohti Ähtäriä.

Pandojen arvioitu saapumisaika Ähtärin keskustaan on noin kello 17, mutta on otettava huomioon myös mahdollinen viivästyminen muun muassa lentoajasta johtuen.

Pandakarnevaali alkaa kello 16 ja kello 16.30 lähtien tarjotaan Vanhassa Nallessa 750:lle ensimmäiselle munkkikahvit ja -mehut.

Samaan aikaan alkaa myös tilaisuuteen saapuville lapsille pandakorvien jako, ja korvia on varattu 300 kappaletta.

Ähtärin lumenveistäjät taiteilevat lumesta karhuja kuvaavan lumiveistoksen, jossa on lapsille pieni liukumäki. Esimakua tuodaan myös helmikuussa Ähtärissä järjestettävistä talviuinnin SM-kisoista. Paikalliset avantouimarit näyttävät torialueella saunomisen ja kylpemisen mallia.

Kello 17 lavalle nousee Otsonkoulun oppilaiden kuoro. Otteita tanssisadusta Pieni merenneito esitetään Vanhassa Nallessa kello 17.30.

Kansan joukossa kulkee myös eläinhahmoja, jotka jakavat karkkeja ja leikittävät lapsia, ja torilla voikin eläinhahmoina tavata ilveksen, karhun, ketun, lumileopardin ja itse päivän tähden, pandan.

Pikkunälän torjuntaan on ostettavissa paistettua makkaraa ja lettuja.

Ähtärin yrittäjät on tapahtumassa mukana ja muun muassa Ostolantien liikkeet palvelevat pidennetyin aukioloajoin.

Tilaisuuden juontaa Jarmo "Jamo" Niemi.

Karnevaalin järjestelyistä vastaa Ähtärin kaupunki toivoen, että mahdollisimman moni kuntalainen osallistuu tähän historialliseen hetkeen ja tulee toivottamaan jättiläispandat Lumin ja Pyryn tervetulleiksi Ähtäriin.

Asiasta tekee tiedotteen mukaan merkityksellisen se, että pandat ovat Kiinan kansantasavallan lahja 100-vuotiaalle itsenäiselle Suomelle.