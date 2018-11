Kolumni: Suomi uhkaa pudota johtavien maiden joukosta kehitysyhteistyön rahoittajana – edes tavoitetaso 0,7 prosenttia ei tekisi meistä Ruotsia tai Norjaa

Aikoinaan Eino Leino runoili: "Kyltyyri, kyltyyri, kyltyyri, tuo huuto on Suomessa syyri; Mut mikä se on se kyltyyri, kas siinäpä pulma on jyyri." Lue lisää