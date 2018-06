Palkka tai esimies eivät ole ainoat tekijät – Kaupungin työntekijät vaihtavat työnantajaa eri syistä

VAASA

– Irtisanoutumisia on eri syistä. Läheskään aina ei ole kyse siitä, että työntekijä olisi tyytymätön esimieheensä, työyhteisöönsä tai palkkaansa, Kaunisto sanoo.

Valtuutettu Tomi Kaunismäki (kd.) kysyi maanantaina Vaasan kaupunginvaltuuston kokouksessa, onko kaupungilla vakava henkilöstöjohtamisongelma.

Kaunismäki myös laati valtuustoaloitteen, että Vaasan kaupunki palkkaa ulkopuolisen konsultin selvittämään vakituisen henkilöstön irtisanoutumisten syitä viiden viime vuoden ajalta. Aloite sai monta kannattajaa.

Vaasan kaupungilta lähti viime vuonna 153 henkilöä muista syistä kuin jonkinlaiselle eläkkeelle.

Eniten lähtijöitä oli sieltä, missä on eniten kaupungin tekijöitä eli sosiaali- ja terveystoimesta, yhteensä 126, ja sivistystoimesta, 99. Nämä kaksi lukua sisältävät sekä eläkkeelle lähteneet että muista syistä palveluksesta eronneet.

Sote-työntekijöillä on Vaasassa mistä valita, sillä alalla on täällä useita työnantajia ja tarve työntekijöistä on huutava.

– Sosiaali- ja terveystoimesta kaupungilta houkutellaan esimerkiksi sairaanhoitajia Vaasan keskussairaalaan. Myös viime vuonna avattuihin yksityisiin hoivakoteihin on meiltä lähtenyt työntekijöitä, sanoo Kaunisto.

Esimerkiksi Attendo avasi Vaasaan Milka-hoivakodin ikäihmisille viime vuonna ja Esperi avasi hoitokoti Gustavin ikäihmisille ja Ulpukka-asumispalveluyksikön mielenterveyskuntoutujille.

Vanha sanonta kuuluu, että kaupungin leipä on pitkä, mutta kapea. Vieläkö on näin?

Kauniston mielestä ajat ovat muuttuneet. Enää ei välttämättä tehdä 40-vuotista työuraa Vaasan kaupungilla.

– Ihmiset haluavat katsella ympärilleen ja kokeilla muitakin työpaikkoja, sekin on yksi syy, miksi kaupungilta irtisanoudutaan. Nostan heille hattua, he ovat rohkeita. Toivon tietysti, että monet palaavat kaupungille töihin kokeiltuaan siipiään välillä muualla.

Hän myöntää, että leivän kapeus voi olla yksi syy työpaikan vaihtamiseen.

– Palkka voi vaikuttaa. Kyllä ihmiset vertailevat palkkoja. Varsinkin, kun on nousukausi, ja työpaikkoja on nyt helpommin saatavilla kuin muutama vuosi sitten.

Yleisen taloudellisen tilanteen parantuminen vaikuttaa Kauniston mielestä myös siihen, että ihmiset muuttavat työpaikkojen perässä muihin kaupunkeihin.

– Jos sitten puolison työpaikka on ollut Vaasan kaupungilla ja perhe muuttaa muualle, niin kyllähän sekin on yksi syy meiltä eroamiseen, Kaunisto sanoo.

Kaupungilla kirjataan muihin syihin myös esimerkiksi työntekijän kuolema, irtisanominen tai työsuhteen purkautuminen.

Kaupungilta ei päästetä lähtemään pois noin vain.

– Esimiehet tekevät kaikille lähteville lähtökyselyn, myös heille, jotka jäävät eläkkeelle.

Kaunisto korostaa, että Vaasan kaupunki panostaa työhyvinvointiin, esimiesten kouluttamiseen ja työyhteisöjen kehittämiseen.

Viime vuonna aloitettiin tai otettiin käyttöön useita koulutuksia ja valmennusohjelmia. Ne ovat Kauniston mielestä kantaneet hedelmää.

– Teemme joka vuosi työhyvinvointikyselyn. Tämän vuoden kyselyn tulokset näyttävät lupaavilta. Esimerkiksi esimiestyö on parantunut. Toivoisin, että työnkiertoa voitaisiin sisäisesti järjestää nykyistä enemmän.

Työyhteisön kehittämistä on sekin, että kaupunki on lisännyt työsuojeluvaltuutettujen määrää. Heitä valittiin tänä keväänä kahdeksan, joista puolet on kokoaikaisia, puolet hoitaa tehtävää oman toimen ohella.