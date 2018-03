Kansalaispuolue: Puolueen perustaja Paavo Väyrynen on erotettu

Euroopan parlamentin jäsen Paavo Väyrynen on erotettu kansalaispuolueesta tilinkäyttöön liittyvien väärinkäytösten ja vaaliraharikkomusten vuoksi.

Puolue kertoo asiasta lauantaina aamupäivällä antamassaan tiedotteessa.

– Kansalaispuolueen puoluehallitus on joutunut erottamaan puolueen perustajan Paavo Väyrysen, koska hän on toiminnallaan vahingoittanut puoluetta. Taloudellisten väärinkäytösten lisäksi luottamusaseman väärinkäyttö puoluehallituksen jäsenenä sekä pyrkiminen kilpailevan eduskuntapuolueen, Keskustan, puheenjohtajaksi on yksi erottamisen peruste, tiedotteessa todetaan.

Tiedotteen mukaan puoluehallitus pitää valitettavana ja surullisena, että Paavo Väyrynen ei ole sitoutunut perustamansa puolueen kehittämiseen.

– Kansalaispuolue toivottaa Paavo Väyryselle menestystä hänen omissa pyrkimyksissään ja lähettää terveiset Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilälle: "Keskustassa ollut ongelma Väyrysen kaksoisjäsenyydestä on tullut näin ratkaisua. Kansalaispuolueessa ratkaisemme asiat. Voitte hyvillä mielin käydä vaalikamppailua keskenänne."

Kansalaispuolueen yleinen kokous kokoontuu tänään kello 16.15 Oulussa. Kansalaispuolueen johto Sami Kilpeläinen, Piia Kattelus ja Tuula Komsi pitävät puolueen virallisen tiedotustilaisuuden ensi keskiviikkona 7.3. Helsingissä.