Pääkirjastossa riittää koko vuoden puhetta masennuksesta, psykoanalyysistä ja psykoterapian merkityksestä eri elämänvaiheissa

Pohjanmaan Psykoterapiaseura r.y. ja Seinäjoen kaupunginkirjasto järjestävät yhteistyössä vuoden kestävän ja ilmaisen luentosarjan Apila-kirjaston Jaaksi-salissa.

Sarjan kaikki luennoitsijat ovat psykoanalyysin ja psykoterapian kokeneita ammattilaisia. Kuuden luennon sarja pyrkii valottamaan ihmisen elämänkaaren eri vaiheita ja ilmiöitä.

Ensimmäisen luennon pitää tiistaina 13.2. psykoanalyytikko ja psykiatrian erikoislääkäri Riitta Kellosalo. Luennon nimi on Johdatus luentosarjaan: Psyykkinen työ, esimerkkinä masennus. Puolitoistatuntinen luento alkaa kello 17.30.

Joka luennolle on ilmoitettu sama alkamis- ja loppumisaika kello 17.30–19.

13.3. psykoterapeutti (YET) Jaakko Hakulisen luennon aiheena on Nuoren kohtaaminen – tila keskeneräisyydelle. 15.5. psykoterapeutti (YET) Ulla Soini puhuu Äitiydestä ja äidin psykoterapiasta. 18.9. psykoanalyytikkokandidaatti Seija Halonen niputtaa yhteen Yksinolon ja yksinäisyyden erilaiset merkitykset elämänhistoriassa. Lokakuun 23. päivä psykoterapeutti (YET) Maria-Liisa Hannula kertoo Mitä siellä lapsen psykoterapiassa tapahtuu? Vuoden viimeinen luento pidetään 20.11. Aiheena on Luovuus ja psykoanalyysi, kertojina Riitta Kellosalo sekä lääkäri ja kirjailija Juhani Kellosalo .

Luennon tiivistelmässä kerrotaan psykoanalyysin olevan teoria, joka tutkii ihmisen kasvua ja kehitystä ja sen perustavaa laatua olevaa ristiriitaisuutta.

– Psykoanalyysi on neljännesvuosisadan vanhempi kuin Suomen itsenäisyys. Historiansa aikana se on muuttunut ja kehittynyt, mutta sen peruselementit ovat edelleen samat ja ne ovat yhä pohjana useissa eri psykoterapiamuodoissa. Luentosarja hakee vastauksia kysymykseen, mitä psykoanalyysin teorialla ja käytännöllä on tarjota nykyihmiselle, luentosarjan kuvauksessa kerrotaan.