OmaSp vie pankkipalvelunsa keskelle puuronsilmää – konttori pystyyn pikavauhtia

Oma Säästöpankki vastaa pääkaupunkiseudun asiakkaiden toiveisiin ja avaa uuden konttorin ja osaamiskeskuksen Helsingin ydinkeskustaan vuoden 2018 aikana.

Pankki aloittaa konttorin henkilöstön palkkaamisen nopealla aikataululla. Osaajia tarvitaan useita ja eri tehtäviin; konttorinjohtaja, rahoituspäällikkö, yritysrahoituspäällikkö, palveluneuvoja ja back office -toimihenkilö.

– Meillä on täysi luottamus siihen, että meidän kaltaiselle toimijalle on kysyntää Helsingissä. Asiakkaamme haluavat meidät sinne ja odottavat meiltä samanlaista henkilökohtaista palvelua kuin maakunnissa. Konttorin avaaminen Helsinkiin on tässä vaiheessa kasvuamme tärkeä ja luonnollinen askel eteenpäin. Taitaa olla useampi vuosi, kun viimeksi on uutisoitu uuden pankin laajentumisesta Helsinkiin, toimitusjohtaja Pasi Sydänlammi muistelee.