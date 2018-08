Oma Säästöpankki avaa uuden konttorin Ouluun – etsii uusia työntekijöitä

Oma Säästöpankki avaa konttorin Oulun keskustaan lokakuussa, yhtiö tiedottaa.

Oulun konttorin johtajaksi on valittu Seppo Ilola, jolla on pankkialan kokemusta Oulun talousalueelta. Yhtiö hakee lisäksi Oulun konttoriin yritysrahoituksen asiantuntijaa tai rahoituspäällikköä sekä useita palveluneuvojia.

Avattava konttori sijaitsee aivan kaupungin keskustassa, Rotuaarin tuntumassa.

– Oma Säästöpankki on kasvuyritys, ja Oulu on vahvasti kasvava ja innovatiivinen paikka uudelle pankkitoimijalle. Meille tärkeintä on henkilökohtainen palvelu ja haluamme tavata asiakkaita kasvokkain. Silloin on oltava lähellä ja läsnä paikkakunnalla, kommentoi varatoimitusjohtaja ja asiakasliiketoiminnan johtaja Pasi Turtio.

Oma Säästöpankilla on ennestään 40 konttoria ja noin 250 työntekijää.

Pankin pääkonttori sijaitsee Seinäjoella. Se selvittää parhaillaan listautumista Helsingin pörssiin.