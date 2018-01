Keskustan kerrostalojen ylimpien kerrosten luksusasunnot viedään käsistä

Keskustan kerrostalojen ylimpien kerrosten asunnoille riittää kysyntää. Esimerkiksi Keskuskadulle pian valmistuvan Rauniontornin huipulla sijaitsevat kaksi asuntoa myytiin jo edelliskesänä. Toinen asunnoista on 122-neliöinen ja toisessa neliöitä on 105. Asunnot ovat kahdessa tasossa kerrostalon kahdeksannessa ja yhdeksännessä kerroksessa. Parvekkeita asunnoissa on useita ja niistä avautuu upeat näkymät Seinäjoen keskustan yli. Lue lisää