Kissatalon väki löysi taivaallisen paikan kodittomille kissoille Vaasassa – vielä ei silti kannata nuolaista, ennen kuin tipahtaa

Kissatalon väki on löytänyt mieleisensä talon kodittomille kissoille, mutta matkassa on vielä muutama mutka. Ensimmäinen ja ehkä helpoin rasti on edessä tänään Vaasan kaupunginhallituksen suunnittelujaostossa, joka ottaa kantaa kissataloyhdistyksen aikeisiin muuttaa Vetokannaksella sijaitseva omakotitalo kissojen asuinpaikaksi. Lue lisää