Taidekoulussa oppilaiden ideat lentävät ja opettajakin oppii, mutta kuhilas pitää nykynuorille selittää

Kun Venla Järvi oli viidennellä, hän ompeli Lapuan taidekoulussa prinsessapuvun, josta tekstiilityön opettaja Tuija Juppo on vieläkin innoissaan. Puvun voi nähdä taidekoulun Opsista-näyttelyssä Patruunagalleriassa. Muutakin Järveltä on näytillä, sillä hän on yksi taidekoulusta kevään aikana päättötodistuksen saavista kahdeksasta oppilaasta. Todistuksen saaneilta on esillä useita töitä, jotka näyttävät osaamisen kehittymisen. Lue lisää