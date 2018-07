Partioleirillä korjataan aikakausien kaaos – Pohjanmaan partiolaisten järjestämä Tempus18-piirileiri tuo Vattajalle 2 000 partiolaista

Tulevaisuutta ennustava kristallipallo on särkynyt ja aiheuttanut aika-avaruusrepeämän. Repeämä on sekoittanut aikakaudet. Aikakausia korjaamaan on saapunut 2000 partiolaista, jotka osallistuvat Vattajalla pidettävään Tempus18 -partioleiriin. Lue lisää