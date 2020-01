Nuoret lääkärit arvioivat Vaasan keskussairaalan jälleen viiden tähden koulutussairaalaksi

Nuoret lääkärit ovat arvioineet Vaasan keskussairaalan jälleen viiden tähden koulutussairaalaksi, Vaasan sairaanhoitopiiri tiedottaa.

Erityisellä kunniakirjalla palkittiin lastentaudit, jota kaikki vastaajat suosittelivat.

Vaasan keskussairaala sekä Vaasan terveyskeskus saivat kolmatta kertaa täydet viisi tähteä nuorille lääkäreille suunnatussa koulutuspaikkakyselyssä. Samaan ylsi Vaasan lisäksi vain Rovaniemen terveyskeskus. Keskussairaaloissa Vaasa kiri kolmannelle sijalle.

Erityisellä kunniakirjalla Nuorten Lääkärien Yhdistys (NLY) palkitsi Vaasan keskussairaalan lastentaudit, joka sijoittui toimialakohtaisessa vertailussa kärkipaikalle, sillä jokainen vastaaja suositteli sitä koulutuspaikaksi.

Holmin ja naistentautien ylilääkärin Sari Silventoisen mukaan Vaasan keskussairaalan hyvä menestys perustuu nuorten lääkärien tasavertaiseen kohteluun ja avoimeen viestintään, jotka mahdollistavat lääkärien nopean kehittymisen.

– Kohtelemme erikoistuvia lääkäreitä tasavertaisina työyhteisön jäseninä, joiden toiveita ja mielipiteitä kuunnellaan aidosti. Kaikilla on myös nimetty tutor-lääkäri, joka järjestää työajalla säännölliset tapaamiset koulutettavien kanssa. Lisäksi pienen työyhteisön etuna on se, että opimme tuntemaan erikoistuvat lääkärimme hyvin. Myös palautteen antaminen puolin ja toisin on helppoa, Holm ja Silventoinen summaavat.

Vastauksia Nuorten lääkärien yhdistyksen ja Lääkäriliiton saatiin 1 721, joissa arvosteltiin yhteensä 85 nuorten lääkärien koulutuspaikkaa Suomessa. Koulutuspaikkakysely on toteutettu joka vuosi vuodesta 2017 lähtien.