Norppalive laajeni Luontoliveksi – suoria lähetyksiä tähdittävät aluksi eteläpohjalaiset metsäpeurat ja liito-orava

Ympäristöjärjestö WWF on aloittanut nettisivuillaan uusia livelähetyksiä luonnosta. Tavoitteena on, että Luontolivessä on toiminnassa vähintään yksi kamera ympäri vuoden.

Ensimmäiset WWF:n Luontolivessä nähtävät lajit ovat liito-orava ja metsäpeura.

– Liito-orava ja metsäpeura ovat molemmat harvoin nähtyjä lajeja, jotka ovat kärsineet suuresti metsien käsittelystä. Haluamme tehdä niitä tutummaksi jokaiselle suomalaiselle. Kameroiden testivaiheessa molemmat lajit ovat näyttäytyneet kuvissa säännöllisesti, WWF:n ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen sanoo.

Liito-oravakamera, joka kuvaa eläimen pesäkoloa, on toteutettu yhteistyössä luontokuvaaja Benjam Pöntisen kanssa. Kamera sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla.

Liito-orava on pääasiassa yöaktiivinen, joten parasta aikaa kameran seuraamiselle ovat hämärän hetket.

Metsäpeurakamera on taas toteutettu yhteistyössä Metsähallituksen koordinoiman MetsäpeuraLIFE-hankkeen kanssa. Kamera on asennettu Kauhajoen ja Isojoen rajalla sijaitsevaan Lauhanvuoren kansallispuistoon, jossa on metsäpeurojen 31 hehtaarin totutustarhaus. Metsäpeuroja vapautetaan sieltä tulevina vuosina luontoon.

Hankkeen tavoitteena on palauttaa metsäpeuroja alkuperäisille esiintymisalueilleen eteläiselle Suomenselälle.

WWF sai innoituksen uuden livekamerasivuston toteutukseen Norppaliven suursuosiosta. Saimaannorppien – etenkin julkkisnorppa Pullervon – köllöttelyä on katsottu kahden viime kevään aikana yli 5 miljoonaa kertaa.

– Pullervon ystävillä ei ole syytä huoleen, sillä Norppalive toteutetaan tänäkin keväänä. Se on jatkossa osa isompaa kokonaisuutta. Avaamme vuoden mittaan myös muita kameroita, joista kerromme tarkemmin suunnitelmien edetessä, WWF:n viestinnän asiantuntija Joonas Fritze sanoo.

WWF:n Luontoliven tavoitteena on levittää tietoa harvinaisista eläinlajeista ja niiden kohtaamista uhkista sekä innostaa ihmisiä osallistumaan luonnon suojeluun. Kuvaamisella voidaan edistää myös opetusta ja tutkimusta.

– Haluamme tuoda luonnon ihmisten lähelle. Uskomme ja toivomme ihmisten innostuvan, oppivan, liikuttuvan ja viihtyvän livelähetysten parissa, Fritze sanoo.

WWF:n Luontolive löytyy täältä .