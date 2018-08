Närpiön leipätehdas sulkee ovensa – Leipomotuotteiden kysyntä on toimitusjohtajan mukaan laskussa

89-vuotta toiminut leipomo lopettaa toimintansa puolen vuoden sisällä

Närpiön Leipätehdas tiedotti viime viikon perjantaina työntekijöilleen, että leipomon toiminta lopetetaan asteittain tammi-helmikuuhun 2019 mennessä.

Leipätehtaan toimitusjohtajan Andreas Wirénin mukaan leipomoala on muuttunut voimakkaasti viimeisen 15 vuoden aikana.

Leipomotuotteiden kysyntä on laskussa ja monet Närpiön Leipätehtaan tärkeät jälleenmyyjät, kyläkaupat, ovat lopettaneet toimintansa. Samaan aikaan isot marketit ovat investoineet omiin paistopisteisiinsä.

Näissä olosuhteissa toiminta on käynyt Wirénin mukaan kannattamattomaksi.

– Olemme aktiivisesti etsineet ratkaisuja, mutta nyt on myönnettävä, että kustannusrakenteemme on liian raskas. Lopettamispäätös oli vaikea ja siitä oli ikävä kertoa henkilökunnalle ja asiakkaille. Leipomolla on pitkä historia ja sen tuotteet ovat olleet osa paikallisten arkea ja juhlaa Närpiössä ja koko Pohjanmaalla sekä Suupohjassa. Toivomme, että asiakkaamme ovat edelleen tukenamme tulevina kuukausina.

– Olemme kiitollisia uskollisten asiakkaidemme ja kumppaneidemme sitoutumisesta kaikkina näinä vuosina ja vuosikymmeninä. Tuotteemme tunnetaan koko Etelä-Pohjanmaalla ja kysyntä on ollut vakaata. Ehkä vielä löytyy toimija, joka tavalla tai toisella lähtee viemään brändiä eteenpäin, jatkaa hallituksen puheenjohtaja Tom Olsio .

Närpiön Leipätehdas työllistää 18 henkilöä ja sen liikevaihto oli 1,4 miljoonaa euroa vuonna 2017.

Leipomon toiminta jatkuu normaalisti ja sen tuotteita on saatavilla myymälöistä tammikuun 2019 loppuun asti.