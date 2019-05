Nämä kaksi seinäjokelaiskaunotarta ovat mukana Miss Suomi 2019 -semifinaalissa

Eilen sai nauttia kesästä hyvässä seurassa! Viikonlopun ohjelmaan kuului terasilla istuskelua, ravintolassa syömistä, museossa kiertelyä sekä mökillä uimista ja saunomista!😍 Tänään alkaa valmistautuminen huomiseen @misssuomiofficial Super missiviikolle🌞 #cantwait #misssuomi2019 #kauniistiitsevarma #misssuomi

A post shared by Riina Salokorpi (@riinasalokorpi) on May 19, 2019 at 12:01am PDT