Naapurimaakunnat tukevat tuomioistuinviraston sijoittamista Vaasaan

Kolumni: Naiset rauhanpöytiin

Me CMI:ssä mietimme koko ajan, kuinka työtä voisi tehdä paremmin. Kysymyshän on ihmisistä, jotka yrittävät tulla toimeen konfliktin keskellä. Yksi painopistealueista, josta monet puhuvat, mutta tekeminen on jäänyt harvojen harteille, on naisten mukaanottaminen rauhan prosesseihin ja ylipäätään poliittiseen päätöksentekoon rauhansopimuksen solmimisen jälkeen. Lue lisää