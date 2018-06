Naakan täysrauhoitus lopetetaan – Reijo Hongisto: ”Seuraavaksi käännetään katseet merimetsoihin ja valkoposkihanhiin”

Strand: Maksuhäiriömerkinnät poistettava velkansa maksaneilta

Kansanedustaja Joakim Strand (r.) on jättänyt lakialoitteen luottotietolain ja ulosottokaaren muuttamiseksi siten, että maksuhäiriömerkinnät tulee poistaa luottotietorekisteristä aina kun velka on suoritettu tai sen peruste on poistunut. Lue lisää