Myrskytuuli on kaatanut puita ja aiheuttanut sähkökatkoja: ”Kaatuneisiin puihin ei saa koskea eikä itse saa ryhtyä raivaamaan”

Viheralueyksikön työntekijöistä enää neljännes on vakituisia

Viheralueyksikkö on kantanut Vaasassa jo pitkään suurimman vastuun esimerkiksi työttömien, työelämään kuntoutettavien ja avovankien työllistämisestä. Viheraluepäällikkö Timo Jousmäki kertoo, että tilanne on ajautunut siihen pisteeseen, että yksikölle töitä tekevistä noin sadasta ihmisestä enää neljännes on kaupungin vakituisia työntekijöitä. Lue lisää