"Muutamia lisätartuntoja varmaankin tulee" – asiantuntijat pitävät tuhkarokon leviämistä Luodon kunnan ulkopuolelle kuitenkin hyvin epätodennäköisenä

"Tuhkarokkoepidemia voi yllättää. Suurimmassa vaaravyöhykkeessä ovat alueet, joilla rokotuskattavuus on liian alhainen eli alle 95 prosenttia."

Näin oli otsikoitu Lännen Median huhtikuinen artikkeli. Siihen oli haastateltu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n rokotetutkijaa ja ylilääkäriä Hanna Nohynekiä .

–No, ennuste toteutui, Nohynek sanoo nyt.

–Näihin on olemassa matemaattisia ennustemallejakin alueille, joilla rokotekattavuus on alhainen. Sellaisella seudulla ei tarvita kuin yksi tautitapaus, joka käynnistää tartuntaketjun. Sairastunut voi hyvinkin nopeasti tartuttaa 15-18 sellaista altista ihmistä, joilla ei ole taudin tai rokotuksen antamaa suojaa.

Luodon kunnassa Pohjanmaalla rokotekattavuus on selvästi alle suositusten mukaisen 95-97 prosentin. Siellä on todettu tuhkarokkotartunta rokottamattomalla esikouluikäisellä lapsella. Tartunta on ulkomaanmatkalla saatu.

Tartuntoja tulee ulkomailta

Todennäköistä on, että jotkut tuhkarokolle Luodon tartunnan vuoksi Suomessa altistuneista ihmisistä sairastuvat tautiin itsekin.

THL:n erityisasiantuntija Mia Kontio vakuuttaa tapausten kaiken todennäköisyyden mukaan kuitenkin jäävän rajatulle alueelle. Laajemman epidemian mahdollisuus on häviävän pieni varsinkin, kun Luotoa ympäröivissä kunnissa rokotekattavuus on hyvä.

–Näitä ulkomailta saatuja tartuntoja todetaan meillä normaalisti muutamia vuosittain, Kontio muistuttaa.

–Poikkeuksellista tässä tapauksessa on vain tuo rokottamattomuus alueella.

Tuhkarokkoon kuolee entistä harvempi

THL on koettanut suitsia periaatteellista rokottamattomuutta muun muassa tiedottamisen keinoin.

–Ongelma on, että huomiota kiinnitetään enemmän rokottamiseen kuin tauteihin, joita rokotuksilla estetään. Painopisteen pitäisi olla taudeissa ja niiden vakavissa seurauksissa eikä rokottamisen mahdollisissa pienissä haitoissa, Mia Kontio sanoo.

Kontion mukaa tuhkarokon rokotekattavuus on kuitenkin parantunut sekä Euroopassa että muualla maailmassa.

–Tuhkarokkoon kuolee vuosittain vähemmän ihmisiä kuin aikaisemmin.

–Euroopassa otettiin tapausmäärien kanssa vähän takapakkia viime ja tänä vuonna, mutta tämän vuoden lopulla tilanne on taas kääntynyt parempaan suuntaan.