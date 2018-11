MTV: Vaasan kaupunki on mukana nuuskabisneksessä – Kaupunginjohtaja puolustaa toimintaa

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan Vaasan kaupunki on mukana nuuskabisneksessä. Vaasan kaupunginjohtaja sanoo, että on oltava realisti.

MTV:n jutussa todetaan, että Vaasan kaupunki omistaa puolet yhtiöstä, joka myy risteilymatkustajille nuuskaa Uumajassa. Toisen puolen omistaa Uumajan kaupunki.

– Vaikka toiminta onkin Uumajan puolella, sen tarkoitus on selvästi myydä nuuskaa suomalaisille risteilymatkustajille, ihmettelee Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman tupakkatyöryhmän puheenjohtaja Ilkka Oksala MTV:n haastattelussa.

Oksala pitää Vaasan kaupungin toimintaa laittomana.

– Kuntalaki velvoittaa kuntaa edistämään väestön terveyttä, joten Vaasan kaupungin toiminta on vastoin kuntalakia.

Vaasan kaupunginjohtaja Tomas Häyry toppuuttelee haastattelussa puheita. Hän huomauttaa, että nuuskakauppaa tultaisiin käymään joka tapauksessa ja nyt kaupunki pystyy näkemään, paljonko nuuskaa liikkuu.

– On oltava realisti. Nuuskakauppaa tullaan käymään, on se sitten kenen tahansa järjestämää, hän sanoo.

Häyry kertoo, että terveysnäkökulmaa on otettu huomioon ja siitä on ollut kaupungin sisällä poliittista keskustelua.

– Mutta tällä hetkellä ei olla ryhtymässä lisätoimenpiteisiin, Häyry sanoo.

