Mies putosi rakennustyömaalla kolme metriä alas maahan

Analyysi: Vaasa ja Mustasaari ovat tyystin erilaisia – näitä pelkoja on hälvennettävä liitosneuvotteluissa

Mustasaaren ja Vaasan kuntaliitoskeskustelujen kaikenkattava perusasia on, että Mustasaari on maaseutukunta ja Vaasa on kaupunki. Lue lisää