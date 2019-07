Mies, huomio! Pian alkaa Naistenviikko, ja siksi sinun on aika kehua Elämäsi Naista – lähetä täältä terveisesi

Naistenviikko alkaa torstaina. Kymmenet tuhannet naiset viettävät aivan kohta nimipäiväänsä, mutta nyt jos koskaan on oiva tilaisuus muistaa juuri Sinun Elämäsi Naista – etunimestä riippumatta.

Ilkan ja Pohjalaisen verkkotoimitus on Naistenviikon kunniaksi ottanut sydämenasiakseen sen, että pohjalainen mies saisi tänään kerrottua elämänsä tärkeimmälle naisille, mitä he merkitsevät. Joten olipa Elämäsi Nainen vaimo, tyttöystävä, äiti, tytär, kummityttö, kultakala tai naapurin Reiskan emäntä, lähetä meille terveisesi! Me puolestaan lupaamme julkaista kaikki pohjalaismiesten sydänverellä ja hyvällä tarkoituksella rustatut kehut ja kiitokset niin, että se varmasti Naisen tavoittaa.

Joten toimihan seuraavasti: Kirjoita alle vapaamuotoinen runo, haiku, mietelmä, kasku, lyriikanpätkä, kehu (toimii aina), yhteinen muisto, rakkaudentunnustus tai sen aterian resepti, jonka aiot kokata Elämäsi Naiselle ensi viikonloppuna. Voit halutessasi jättää terveiset omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Terveisiä julkaistaan verkkolehdessämme sekä painetussa lehdessä Naistenviikon aikana.

Ellei alla oleva lomake näy, pääset vastaamaan siihen tästä linkistä .