Metsäpalojen lentotähystyskausi on alkanut – maasto on poikkeuksellisen kuivaa osassa maata

Vuoden 2019 ensimmäinen metsäpalojen valvontalento on suoritettu viikolla 17 Varsinais-Suomessa. Sääennusteiden mukaan valvontalennot laajenevat lähiaikoina myös muihin länsirannikon maakuntiin. Näitä ovat Satakunta, Etelä- Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Pirkanmaa.

Metsäpalojen lentotähystystä suoritetaan normaalisti 1.5–31.8 välisenä aikana, mutta se voidaan poikkeuksellisesti aloittaa jo huhtikuussa ja lopettaa syyskuussa. Tänä vuonna lentotoiminta on aloitettu, koska maasto on ollut poikkeuksellisen kuivaa osassa maata. Pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustilaston mukaan huhtikuun aikana maastopaloja on ollut noin 300, kun vastaava luku oli vuonna 2018 yhteensä 87. Maastopaloksi luokitellaan muun muassa metsäpalot, ruohikkopalot ja turvetuotantoaluepalot.

Metsäpalojen lentotähystys kattaa koko Suomen ja toiminnalla pyritään ehkäisemään maastopalojen leviäminen suureksi, havaitsemalla ne ajoissa.

Vuosi 2018 oli lentotähystystoiminnan kannalta ennätyksellinen, sillä lentoja suoritettiin kaikkiaan 1 407 kpl. Lennoilla havainnoitiin paloja 376 kpl ja opastettiin pelastustoimen yksiköitä 116 kertaa.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston tehtävänä on järjestää metsäpalojen lentotähystys koko Suomessa. Lentotähystystä suoritetaan koko Suomessa 22 reitillä.