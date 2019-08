Metsäpalojen lentotähystyksessä jälleen vilkas vuosi

Kuluva vuosi on ollut vilkas metsäpalojen lentotähystystoiminnassa, kertoo aluehallintovirasto Avi tiedotteessan.

Elokuun puoleenväliin mennessä on suoritettu yli 700 tähystyslentoa ja niillä on havaittu 162 paloa. Niistä maastopaloja on ollut 139.

Pelastustoimen yksiköitä on opastettu palopaikalle 43 kertaa. Valtaosa lennoista on suoritettu tänä vuonna heinä-elokuun vaihteessa, jolloin eri puolilla Suomea suoritettiin kaksi lentoa päivässä.

Metsäpalojen lentotähystys on lentokoneilla tapahtuvaa valvontaa maastopalojen havaitsemiseksi. Toiminta kattaa koko Suomen ja sillä pyritään ehkäisemään maastopalojen leviäminen suureksi, havaitsemalla ne ajoissa. Maastopaloiksi luokitellaan muun muassa metsäpalot, ruohikkopalot ja turvetuotantoaluepalot.

Lentotoiminta on turvattu sisäministeriön myöntämällä 400 000 euron lisämäärärahalla. Vuosittainen 500 000 euron määräraha ei ole riittänyt kattamaan lentotoiminnasta aiheutuvia kuluja.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston tehtävänä on järjestää metsäpalojen lentotähystys koko Suomessa. Metsäpalojen lentotähystystä suoritetaan normaalisti 1.5.–31.8 välisenä aikana, mutta tähystys voidaan poikkeuksellisesti aloittaa jo huhtikuussa ja lopettaa syyskuussa.

Tähystyslentoja lennetään koko Suomessa 22 reitillä, yleensä paikallisen ilmailukerhon tai ilmailualan yrityksen toimesta.