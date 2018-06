Laihia jättää Vaasan aluetyöterveyden

Laihian kunta on irtisanonut työterveyssopimuksensa Vaasan aluetyöterveyden kanssa. Kunta lopettaa sen palvelujen käytön tämän vuoden lopussa. Vaasan aluetyöterveys on Vaasan kaupungin liikelaitos, ja Laihia on ostanut siltä palveluja vuodesta 2009 lähtien. Lue lisää